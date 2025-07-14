Сенатор призвала ужесточить контроль за использованием семейной ипотеки

Вместо введения ограничений на оформление семейной ипотеки за пределами региона постоянной регистрации лучше усилить контроль за целевым использованием выделяемых средств. К примеру, одним из решений может стать обязательная прописка семьи в приобретенном жилье с последующей проверкой фактического проживания, заявила «Газете.Ru» сенатор Ольга Епифанова.

«Лучше ввести обязательную прописку семьи в приобретенном жилье с последующей проверкой фактического проживания, используя данные о получении социальных услуг или посещении детьми образовательных учреждений», — отметила сенатор.

Среди других альтернатив Епифанова назвала развитие региональной инфраструктуры и создание новых рабочих мест, что повысит привлекательность этих территорий для семей и поможет сократить отток населения в крупные города. Также сенатор призвала ввести приоритетное предоставление ипотечных программ для покупки нового жилья именно в регионе постоянной регистрации, а для семей, реально нуждающихся в улучшении жилищных условий, предусмотреть дополнительные льготы. Такой подход позволит не только более эффективно регулировать спрос, но и оказать поддержку тем, кто действительно нуждается в помощи, заключила сенатор.

Российские власти собираются ужесточить правила семейной ипотеки. Уже в первом квартале 2026 года может вступить в силу запрет на оформление жилищного кредита по этой программе вне региона официальной регистрации заемщика, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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