На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сенатор призвала ужесточить контроль за использованием семейной ипотеки

Епифанова призвала проверить, живут ли заемщики по семейной ипотеке в купленном жилье
true
true
true
close
Ольга Бурыкина

Вместо введения ограничений на оформление семейной ипотеки за пределами региона постоянной регистрации лучше усилить контроль за целевым использованием выделяемых средств. К примеру, одним из решений может стать обязательная прописка семьи в приобретенном жилье с последующей проверкой фактического проживания, заявила «Газете.Ru» сенатор Ольга Епифанова.

«Лучше ввести обязательную прописку семьи в приобретенном жилье с последующей проверкой фактического проживания, используя данные о получении социальных услуг или посещении детьми образовательных учреждений», — отметила сенатор.

Среди других альтернатив Епифанова назвала развитие региональной инфраструктуры и создание новых рабочих мест, что повысит привлекательность этих территорий для семей и поможет сократить отток населения в крупные города. Также сенатор призвала ввести приоритетное предоставление ипотечных программ для покупки нового жилья именно в регионе постоянной регистрации, а для семей, реально нуждающихся в улучшении жилищных условий, предусмотреть дополнительные льготы. Такой подход позволит не только более эффективно регулировать спрос, но и оказать поддержку тем, кто действительно нуждается в помощи, заключила сенатор.

Российские власти собираются ужесточить правила семейной ипотеки. Уже в первом квартале 2026 года может вступить в силу запрет на оформление жилищного кредита по этой программе вне региона официальной регистрации заемщика, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне ответили, под какой процент они готовы взять ипотеку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами