Путин рассказал о просьбе Индии нарастить поставки минеральных удобрений

Индия напрямую просила Россию нарастить поставки российских минеральных удобрений. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев рассказал на встрече с российским лидером, что отрасль смогла переориентироваться на другие рынки. Так, поставки минеральных удобрений в Индию выросли в четыре раза.

«Индийское руководство просило нас об этом напрямую, премьер-министр [Нарендра Моди] просил», — уточнил Путин.

До этого президент предупредил о росте цен на продукты в Европе из-за санкций на российские удобрения. По словам Путина, с точки зрения интересов самих европейских стран — это полная глупость.

1 июля стало известно, что из-за новых ограничений против Москвы Евросоюз может лишиться около четверти всего месячного импорта удобрений, либо будет платить примерно на €14 млн больше за их поставки.

Ранее в России создали новые удобрения, значительно повышающие урожайность корнеплодов.