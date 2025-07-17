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Путин рассказал о просьбе Индии нарастить поставки минеральных удобрений

Путин сообщил, что Индия просила Россию увеличить поставки минеральных удобрений
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Индия напрямую просила Россию нарастить поставки российских минеральных удобрений. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев рассказал на встрече с российским лидером, что отрасль смогла переориентироваться на другие рынки. Так, поставки минеральных удобрений в Индию выросли в четыре раза.

«Индийское руководство просило нас об этом напрямую, премьер-министр [Нарендра Моди] просил», — уточнил Путин.

До этого президент предупредил о росте цен на продукты в Европе из-за санкций на российские удобрения. По словам Путина, с точки зрения интересов самих европейских стран — это полная глупость.

1 июля стало известно, что из-за новых ограничений против Москвы Евросоюз может лишиться около четверти всего месячного импорта удобрений, либо будет платить примерно на €14 млн больше за их поставки.

Ранее в России создали новые удобрения, значительно повышающие урожайность корнеплодов.

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