Трамп пригрозил введением дополнительных торговых пошлин против поддерживающих БРИКС стран

Соединенные Штаты введут дополнительные торговые пошлины в размере 10% против государств, которые поддерживают политику БРИКС. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social.

Президент США подчеркнул, что в отношении любой страны, поддерживающей «антиамериканскую политику» БРИКС, будут введены 10%-ные дополнительные пошлины. Трамп уточнил, что исключений не будет.

6 июля министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что приостановленные американские торговые пошлины вступят в силу 1 августа, если к этому времени не будет достигнут прогресс в двусторонних переговорах.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее в США предложили ввести 500%-ные пошлины против России.