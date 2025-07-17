Южная Корея практически утроила поставки смартфонов в Россию

Поставки смартфонов из Южной Кореи в РФ в июне увеличились почти втрое

В июне Южная Корея продолжила наращивать поставки смартфонов в РФ, увеличив их практически в два раза в месячном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию статслужбы республики.

По ее данным, поставки смартфонов из страны в Россию растут третий месяц подряд.

«По сравнению с маем они взлетели в 2,7 раза — до максимальных с декабря 185 тысяч долларов. В годовом выражении рост был не столь сильным — лишь на 4%», — отмечает агентство.

Как уточняется, в июне РФ оказалась на 25-м месте в рейтинге покупателей южнокорейских мобильных телефонов. В топ-3 попали США ($70,5 млн), Британия ($32,5 млн) и Германия ($23,4 млн).

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в комментарии «Газете.Ru» спрогнозировал, что в этом году смартфоны и планшеты в российских магазинах подешевеют на 10–20%, а ноутбуки и компьютеры — на 8–12%. Эксперт добавил, что в зависимости от производителя, модели и конкретного продавца темпы снижения цен могут быть и более приятными.

Ранее в Госдуме высказались о досмотрах телефонов в поисках запрещенного контента.