Россиянам пообещали резкое снижение цен на смартфоны и планшеты

Экономист Балынин: смартфоны и планшеты в России подешевеют на 10–20% в 2025 году

Смартфоны и планшеты в российских магазинах подешевеют на 10–20%, а ноутбуки и компьютеры — на 8–12% в 2025 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Также упадут в цене телевизоры и холодильники (на 5–10%), пылесосы (на 4–7%), фотоаппараты и видеокамеры (на 3–5%). Конечно, в зависимости от производителя, модели и конкретного продавца темпы снижения цен могут быть и более приятными. Причин для тенденции пять. Во-первых, развитие научно-технического прогресса, который стимулирует производителей товаров выпускать большое количество устройств с разными усовершенствованиями, что способствует сокращению спроса на предыдущие модели, а, соответственно, влияет и на их стоимость», — отметил Балынин.

Вторая причина — конкуренция среди производителей товаров. Балынин пояснил, что рынок бытовой техники и электроники очень конкурентный, поэтому сами производители стараются использовать как функциональность своих устройств, так и фактор цены, в рамках борьбы за покупателя.

Третья причина — конкуренция среди продавцов товаров. Балынин сказал, что конкурентных продавцов еще больше, чем производителей, и они стараются постоянно проводить разные акции и предлагать товары с приятными скидками. Эксперт обратил внимание на осторожность покупок онлайн: лучше всего их делать только у проверенных продавцов, чтобы не попасть в мошеннические сети.

Четвертая причина — развитие отечественного производства бытовой техники и электроники. По мнению Балынина, это будет влиять на увеличение числа предложений на рынке, а рост конкуренции будет приводить к использованию возникающих возможностей по снижению цен.

Пятая причина — устойчивое и длительное укрепление рубля. Экономист уточнил, что краткосрочные колебания курсов валют не оказывают значимого влияния на цены, при этом в случае длительного уверенного укрепления рубля (что мы сейчас и видим) это выступает не только фактором сдерживания роста цен, но и их снижения, на товары, ввозимые из-за рубежа. Среди товаров, ввозимых из-за рубежа, есть бытовая техника и электроника, заключил экономист.

Ранее укрепление рубля привело к тому, что россияне могут позволить себе любой iPhone.