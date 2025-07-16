В Госдуме опровергли слухи о досмотрах телефонов в поисках запрещенного контента

Боярский: в РФ не будут досматривать телефоны в «поисках запрещенного контента»

В России не будут досматривать мобильные телефоны граждан в «поисках запрещенного контента». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

По его словам, уже появились слухи о том, что сотрудники правоохранительных органов будут проверять смартфоны россиян на предмет наличия в них запрещенного контента.

«Конечно же это не имеет никакого отношения к действительности», — сказал депутат, отвечая на вопросы пользователей.

По словам Боярского, досмотр смартфонов допустим только в рамках уголовного дела по серьезным основаниям. Кроме того, он отметил, что поиск и использование экстремистских материалов будет караться штрафом в том случае, если его их просмотр или прослушивание является результатом намеренного поиска в интернете и имеет злой умысел.

Политик добавил, что граждан России не будут штрафовать за просмотр интервью с иностранными агентами, а использование запрещенных соцсетей с помощью ВПН-сервисов не запрещено.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее одобрил поправки о введении штрафа до пяти тысяч рублей для граждан за поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов» из реестра Минюста.

Ранее Познер раскритиковал идею штрафов за поиск экстремистских материалов.