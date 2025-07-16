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Аналитики спрогнозировали изменение размера ключевой ставки на ближайшие годы

Центробанк: аналитики понизили прогноз по ключевой ставке на 2025-26 годы
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центробанк провел макроэкономический опрос аналитиков по вопросу о величине ключевой ставки в ближайшие годы. Результаты опубликованы на сайте регулятора.

По данным ЦБ, респонденты понизили прогноз по ключевой ставке на 2025 год с 20% до 19,3% и на 2026 год с 14,2% до 13,8%. При этом прогноз на 2027 год повысили с 10% до 10,2%.

Аналитики отметили, что в 2028 году ключевая ставка будет на уровне 8,5%.

До этого финансист, экономист, инвестор, специалист по вопросам финансовой грамотности Александр Кузнецов заявил, что Банк России может снизить ключевую ставку на заседании, которое состоится 25 июля. По его словам, на это решение могут повлиять различные факторы, в том числе уровень инфляции и безработицы.

Он подчеркнул, что ЦБ приходится оценивать ситуацию на два-четыре квартала вперед, чтобы подготовиться к различным вариантам развития событий.

Накануне инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин спрогнозировал для «Газеты.Ru», что ставки по ипотечным кредитам в российских банках упадут до 15% к концу 2025 года. По его словам, вслед за снижением ключевой ставки ЦБ в российских банках дешевеет фондирование, и они могут себе позволить уменьшать ставки по ипотеке.

Ранее были названы четыре сценария ближайшего решения ЦБ по ключевой ставке.

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