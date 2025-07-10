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В России ожидают снижения ставок по ипотеке до 15%

Инвестстратег Бахтин: ставки по ипотеке снизятся до 15% к концу 2025 года
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Ставки по ипотечным кредитам в российских банках упадут до 15% к концу 2025 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Вслед за снижением ключевой ставки ЦБ в российских банках дешевеет фондирование, и они могут себе позволить уменьшать ставки по ипотеке. Поэтому весь вопрос заключается в том, насколько быстро будет снижаться ключевая ставка. В базовом сценарии до конца 2025 года рыночные ставки по ипотеке (без программ господдержки) вполне могут откатиться до 15%», — предположил Бахтин.

По данным компании «Ринзайм», средние ставки по ипотеке в российских банках сейчас колеблются от 28 до 35%. Максимальные ставки по жилищным займам доходят до 40%+.

6 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 21 до 20%. С апреля по начало июля средневзвешенная ставка по ипотеке на первичном рынке в России снизилась на ~4 процентных пункта, несмотря на то, что ЦБ понизил ключевую ставку лишь на 1 п. п. В основном ставки по жилищным займам снижали крупнейшие российские банки.

Ранее в России оценили вероятность снижения ключевой ставки 25 июля.

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