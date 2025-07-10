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Названы четыре сценария ближайшего решения ЦБ по ключевой ставке

Экономист Балынин: ЦБ с вероятностью в 55% снизит ключевую ставку до 19% 25 июля
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Алина Джусь/«Газета.Ru»

ЦБ будет рассматривать четыре сценария решения по ключевой ставке 25 июля. Регулятор сохранит ее на уровне 20% либо снизит до 18%, или 18,5%, или 19%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Сегодня нет ни одного фактора в пользу решения о возможном повышении уровня ключевой ставки, поэтому полностью исключаю такую возможность. Также не рассматриваю в качестве возможного решения на ближайшем заседании шаг снижения менее 1 процентного пункта. Вероятность сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании без изменений считаю минимальной (5%). В свою очередь, наиболее вероятно (55%) снижение ключевой ставки до 19%. Предполагаю, что совет директоров Банка России будет проявлять максимальную осторожность и, скорее всего, остановится именно на таком решении», — отметил Балынин.

Вторым по вероятности (25%) экономист назвал нестандартный вариант — уменьшение ключевой ставки на 1,5 п.п. (до 18,5%). Вероятность снижения ключевой ставки на 2 п.п. (до 18%) Балынин оценил в 15%. Он убежден, что ключевая ставка в 2025 году продолжит снижаться и к 2026 году может составить 16%.

6 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 21 до 20%.

Ранее в РСПП заявили, что ожидают от ЦБ снижения ключевой ставки до 18%.

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