Экономист ответил, что будет с ключевой ставкой в июле

Центробанк может снизить ключевую ставку на заседании, которое состоится 25 июля. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал финансист, экономист, инвестор, специалист по вопросам финансовой грамотности Александр Кузнецов.

По его словам, на это решение могут повлиять различные факторы, в том числе уровень инфляции и безработицы. Он подчеркнул, что ЦБ приходится оценивать ситуацию на два-четыре квартала вперед, чтобы подготовиться к различным вариантам развития событий. Эксперт добавил, что в июле ставку скорее всего снизят на 1%.

«Если исходить исключительно из цифр макростатистики, то скорее всего ЦБ снизит ставку на 1%. Если данных показателей будет недостаточно и регулятор увидит скрытые риски в экономике, то оставит ее на прежнем уровне. Хотя мы все и уже давно хотим вернуться к нормальному положению вещей, а не быть свидетелями стагфляционного процесса в нашей стране», — заключил Кузнецов.

Накануне инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин спрогнозировал для «Газеты.Ru», что ставки по ипотечным кредитам в российских банках упадут до 15% к концу 2025 года. По его словам, вслед за снижением ключевой ставки ЦБ в российских банках дешевеет фондирование, и они могут себе позволить уменьшать ставки по ипотеке.

Ранее россияне ответили, под какой процент они готовы взять ипотеку.