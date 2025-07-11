На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист ответил, что будет с ключевой ставкой в июле

Экономист Кузнецов: ЦБ снизит ключевую ставку в июле
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Центробанк может снизить ключевую ставку на заседании, которое состоится 25 июля. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал финансист, экономист, инвестор, специалист по вопросам финансовой грамотности Александр Кузнецов.

По его словам, на это решение могут повлиять различные факторы, в том числе уровень инфляции и безработицы. Он подчеркнул, что ЦБ приходится оценивать ситуацию на два-четыре квартала вперед, чтобы подготовиться к различным вариантам развития событий. Эксперт добавил, что в июле ставку скорее всего снизят на 1%.

«Если исходить исключительно из цифр макростатистики, то скорее всего ЦБ снизит ставку на 1%. Если данных показателей будет недостаточно и регулятор увидит скрытые риски в экономике, то оставит ее на прежнем уровне. Хотя мы все и уже давно хотим вернуться к нормальному положению вещей, а не быть свидетелями стагфляционного процесса в нашей стране», — заключил Кузнецов.

Накануне инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин спрогнозировал для «Газеты.Ru», что ставки по ипотечным кредитам в российских банках упадут до 15% к концу 2025 года. По его словам, вслед за снижением ключевой ставки ЦБ в российских банках дешевеет фондирование, и они могут себе позволить уменьшать ставки по ипотеке.

Ранее россияне ответили, под какой процент они готовы взять ипотеку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами