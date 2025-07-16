Эксперт объяснил, что происходит с ценами на нефть на фоне ультиматумов Трампа

На сегодняшний день цены на нефть не в состоянии отразить четкую тенденцию. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин в беседе с «Ридусом» назвал причины сильной волатильности стоимости углеводородов.

По его словам, важную роль в происходящем играют политические процессы — от ближневосточных инцидентов и растущего напряжения в Азии до тарифной риторики президента США Дональда Трампа.

Влияние монетарной политики также существенно, поскольку нестабильные ожидания по ставке ФРС США питают спекулятивный интерес к сырьевым активам, отметил эксперт.

«Для российских поставщиков всплески волатильности создают нестабильное равновесие. С одной стороны, они дают возможность заработать, с другой — усложняют планирование, делают валютную выручку еще более нестабильной и исключают возможность экономики контрактов», — сказал Скрябин.

14 июля цена нефти марки Brent превысила $71 за баррель впервые с 23 июня текущего года.

В тот же день Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о наложении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Ранее сообщалось, что Россия снизила нефтяной экспорт в июне на 100 тыс. б/с.