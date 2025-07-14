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Цена на нефть Brent поднялась выше $71 за баррель впервые с конца июня

Стоимость нефти марки Brent превысила $71 за баррель впервые с 23 июня 2025 года
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Global Look Press

Цена нефти марки Brent превысила $71 за баррель впервые с 23 июня текущего года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

«Мировые цены на нефть растут более чем на 1%», — говорится в материале.

По состоянию на 10:37 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,11% и достигла $71,14 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до $69,31 за баррель, что на 1,27% больше по сравнению с предыдущим показателем.

14 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны — члены Европейского союза (ЕС) почти приблизились к согласованию 18-го пакета антироссийских санкций, который может включить в себя снижение потолка цен на нефть из РФ. Ожидается, что соглашение будет достигнуто в течение дня — накануне встречи министров иностранных дел государств регионального содружества.

В мае Европейская комиссия объявила о намерении включить в очередной пакет санкций снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Венгрия и Словакия выступили против реализации данной инициативы. Эстония, в свою очередь, пригрозила заблокировать принятие 18-го пакета санкций, если порог не будет снижен.

Ранее РФ снизила экспорт нефти и нефтепродуктов.

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