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В России выросли сборы картофеля

Минсельхоз: сборы картофеля в России выросли на 36% к середине июля
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

С начала уборочной кампании российские фермеры собрали 240 тысяч тонн картофеля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства РФ.

По информации ведомства, темпы уборки картофеля в этом году значительно выросли — на 36% по сравнению с прошлым периодом. На данный момент собрано на 64 тысячи тонн больше, чем в 2024 году.

В июне исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Алексей Красильников заявлял, что урожай картофеля в 2025 году может вырасти на 250 тысяч тонн по сравнению с предыдущим. По его словам, изначально предполагалось, что в России картофель высадят на площади 286 тысяч га. Однако теперь прогноз повышен на 10 тысяч га.

11 июля глава Картофельного союза Сергей Лупехин в ходе совещания в Минсельхозе предложил перейти на долгосрочные контракты между аграриями и торговыми сетями в отношении 80% немытого и несортового картофеля.

Ранее экономист объяснила дефицит картофеля в Белоруссии.

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