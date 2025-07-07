Экономист объяснила дефицит картофеля в Белоруссии

Россия импортировала вдвое меньше картофеля из Белоруссии в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024-го. Причиной тому стала нехватка картофеля в Белоруссии, сказала «Газете.Ru» кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Софья Благова. Она назвала причины этой ситуации.

«Белоруссия традиционно входит в число ведущих производителей картофеля, а сам овощ является частью национальной культуры. Однако в последние месяцы белорусы столкнулись с необычной проблемой — дефицит картофеля, одновременно сопровождающийся ростом цен. В 2021 году сбор урожая в Белоруссии составил 4,9 млн тонны, в 2022 году — 3,86 млн тонны, в 2023-м — 4 млн тонны, в 2024-м — 3,1 млн тонны. То есть в 2024 году сбор урожая картофеля по сравнению с предыдущим годом снизился более чем на 20%. Урожай картофеля в Белоруссии снизился из-за сокращения посевных площадей на 15% за четыре года, неблагоприятной погоды. В 2024 году объем картофеля, направленного в стабилизационный фонд составил 48 тыс. тонн, что на 20% меньше предыдущего года», — пояснила Благова.

Она добавила, что объемы экспорта картофеля из Белоруссии динамично росли. Так, экспорт в Россию в 2021 году составлял 120 тыс. тонн, в 2022 году — 140 тыс. тонн, в 2023-м — 150 тыс. тонн, в 2024-м — 193,8 тыс. тонн. При этом по итогам 2024 года Белоруссия стала абсолютным лидером по поставкам картофеля в Россию, на втором месте оказался Египет с объемом импорта картофеля в 75,3 тыс. тонн.

Благова сказала, что цены на картофель в Белоруссии с каждым годом растут, и в 2024 году был введен «потолок» цен на картофель, выше которого цена не должна быть в розничной торговле. В период межсезонья этот уровень был на уровне от 1 до 1,16 белорусских рублей.

По словам экономиста, в итоге ценовая разница между РФ и Белоруссией достигла 30–40%. Благова допустила, что в этой ситуации многие крупные сельхозпроизводители Белоруссии начали активнее экспортировать картофель, а не направлять его на внутреннее потребление. Таким образом, общее сокращение картофеля для внутреннем рынке, включая запасы для стабилизационного фонда, и одновременное снижение цен привели к росту спроса на данный продукт и, как следствие, к дефициту картофеля.

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