На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

В России ожидают увеличение урожая картофеля в 2025 году

«Известия»: в РФ урожай картофеля ожидается на уровне 7,5 млн т в 2025 году
close
Freepik.com

Урожай картофеля в 2025 году может вырасти на 250 тыс. т по сравнению с предыдущим. Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Алексей Красильников.

По его словам, изначально предполагалось, что в России картофель высадят на площади 286 тыс. га. Однако теперь прогноз повышен на 10 тыс. га.

«При урожайности в 25 т с гектара как минимум в этом году нужно ожидать плюсом 250 тыс. т урожая», — отметил эксперт.

Красильников не исключил, что площадь, задействованная под посадку данной культуры, окажется еще больше, ведь посевная в стране продолжается.

При этом в ряде регионов, например, Кабардино-Балкарии, Ростовской области и Краснодарском крае уже началась уборка раннего картофеля.

Кроме того, в пресс-службе Минсельхоза «Известиям» рассказали, что в большинстве российских регионов посадка культуры идет с опережением прошлогодних темпов. При благоприятных погодных условиях в 2025 году министерство ожидает урожай картофеля на уровне 7,5 млн т. Это примерно на 200 тыс. т больше, чем в предыдущем.

До этого Красильников рассказал, что картофель и другие овощи открытого грунта являются одними из самых затратных культур в российском сельском хозяйстве. Поэтому, по его словам, они не могут быть дешевыми. При этом эксперт отметил, что снижение цен стоит ожидать в начале июля.

Ранее в России назвали причину нехватки картофеля.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами