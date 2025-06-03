В России ожидают увеличение урожая картофеля в 2025 году

«Известия»: в РФ урожай картофеля ожидается на уровне 7,5 млн т в 2025 году

Урожай картофеля в 2025 году может вырасти на 250 тыс. т по сравнению с предыдущим. Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Алексей Красильников.

По его словам, изначально предполагалось, что в России картофель высадят на площади 286 тыс. га. Однако теперь прогноз повышен на 10 тыс. га.

«При урожайности в 25 т с гектара как минимум в этом году нужно ожидать плюсом 250 тыс. т урожая», — отметил эксперт.

Красильников не исключил, что площадь, задействованная под посадку данной культуры, окажется еще больше, ведь посевная в стране продолжается.

При этом в ряде регионов, например, Кабардино-Балкарии, Ростовской области и Краснодарском крае уже началась уборка раннего картофеля.

Кроме того, в пресс-службе Минсельхоза «Известиям» рассказали, что в большинстве российских регионов посадка культуры идет с опережением прошлогодних темпов. При благоприятных погодных условиях в 2025 году министерство ожидает урожай картофеля на уровне 7,5 млн т. Это примерно на 200 тыс. т больше, чем в предыдущем.

До этого Красильников рассказал, что картофель и другие овощи открытого грунта являются одними из самых затратных культур в российском сельском хозяйстве. Поэтому, по его словам, они не могут быть дешевыми. При этом эксперт отметил, что снижение цен стоит ожидать в начале июля.

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