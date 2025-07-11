Глава Картофельного союза предложил способ борьбы с ценами

Глава Картофельного союза Сергей Лупехин в ходе совещания в Минсельхозе предложил перейти на долгосрочные контракты между аграриями и торговыми сетями в отношении 80% немытого и несортового картофеля. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, подобная инициатива позволит предотвратить резкие скачки цен на продукт, которые возникают из-за неопределенности с ценами и доходами.

Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина объяснила, что сейчас в соглашениях между производителями и продавцами прописывают только объем поставок за определенный период, а цена устанавливается на торгах. В один момент цена на картофель может быть очень низкой, из-за чего фермеры сокращают производство, а потом из-за дефицита цены взлетают.

«Долгосрочные договоры же помогут предотвратить серьезную ценовую турбулентность на рынке. Самим же производителям это позволит оценить свою маржинальность и упростит управление денежными потоками», — добавила она.

До этого министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что льготы для ввоза импортного картофеля отменят в случае хорошего урожая. Лут отметила, что в прошлом году урожай был неплохим и никакого дефицита не наблюдалось, однако цены на продукт «догнали уровень накопленной инфляции за 10 лет».

Ранее экономист объяснила дефицит картофеля в Белоруссии.