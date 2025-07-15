Польша передала Украине новый транш военной помощи

Польша передала Украине 47-й транш военной помощи, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, последние несколько траншей были стоимостью не менее €100 миллионов каждый.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз будет закупать оружие у Соединенных Штатов для поставок Украине, однако хотел бы, чтобы Вашингтон все же покрывал часть расходов.

14 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%.

Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе ПВО Patriot, — однако платить за них будут страны ЕС.

Что еще сказал Трамп и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Швеция подключилась к плану Трампа по вооружению Украины.