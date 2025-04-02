В Госдуме предложили ввести налог на роскошь для сверхбогатых россиян

В России надо ввести целевой налог для нескольких десятков сверхбогатых россиян. С таким предложением в разговоре с ТАСС выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

По его словам, за девять месяцев 2024 года активы российских олигархов подорожали на $26 млрд. Депутат подчеркнул, что темпы их обогащения продолжают расти.

«Нужна полноценная прогрессия, нужен налог на роскошь, а еще целевой налог на несколько десятков олигархов», — заявил Миронов.

Он отметил, что в этом вопросе будет полезно обратиться к опыту Франции, где действует налог на состояние или ежегодный налог на богатство. Им облагают физические лица, состояние которых превышает установленный в законодательном порядке уровень.

В марте Миронов заявлял, что налог для россиян, чей доход превышает 500 млн рублей в год, надо повысить до 35%. Он отметил, что в прошлом году Минфин пощадил олигархов с заработком от 50 млн в год и ввел для них ставку НДФЛ с 2025 года в 22%. Миронов заявил, что его партия будет добиваться расширения шкалы подоходного налога.

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