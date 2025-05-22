На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Проект о введении в оборот цифрового рубля прошел I чтение в Госдуме

Госдума приняла в I чтении законопроект о введении цифрового рубля в оборот
close
Shutterstock

Депутаты Государственной думы приняли в I чтении законопроект, который предусматривает поэтапное введение в оборот цифрового рубля. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в рамках этого же законопроекта начнется внедрение универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг в платежную систему России.

Данная инициатива была одобрена комитетом Госдумы по финансовому рынку 14 мая. Согласно документу, в случае вступления закона в силу банки будут обязаны обеспечить возможность получения услуг на платформе цифрового рубля. Для реализации этой инициативы будет предусмотрено несколько этапов.

Так, первый этап начнется 1 июля 2025 года. В рамках него цифровой рубль будут внедрять системно значимые кредитные организации. Второй этап стартует 1 июля 2026 года. Тогда эта обязанность ляжет на банки с универсальной лицензией. Третий этап начнется 1 июля 2027 года. В этот период, как предполагается, все кредитные организации смогут предоставлять услуги на платформе цифрового рубля.

Ранее в ЦБ рассказали, когда определятся сроки массового запуска цифрового рубля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами