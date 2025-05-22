Проект о введении в оборот цифрового рубля прошел I чтение в Госдуме

Депутаты Государственной думы приняли в I чтении законопроект, который предусматривает поэтапное введение в оборот цифрового рубля. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в рамках этого же законопроекта начнется внедрение универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг в платежную систему России.

Данная инициатива была одобрена комитетом Госдумы по финансовому рынку 14 мая. Согласно документу, в случае вступления закона в силу банки будут обязаны обеспечить возможность получения услуг на платформе цифрового рубля. Для реализации этой инициативы будет предусмотрено несколько этапов.

Так, первый этап начнется 1 июля 2025 года. В рамках него цифровой рубль будут внедрять системно значимые кредитные организации. Второй этап стартует 1 июля 2026 года. Тогда эта обязанность ляжет на банки с универсальной лицензией. Третий этап начнется 1 июля 2027 года. В этот период, как предполагается, все кредитные организации смогут предоставлять услуги на платформе цифрового рубля.

Ранее в ЦБ рассказали, когда определятся сроки массового запуска цифрового рубля.