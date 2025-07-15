Сбер запустил оплату по QR-коду для детей в приложении СберKids

Сбер запустил возможность оплачивать покупки по QR-коду для юных клиентов в возрасте от 6 до 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь дети могут совершать покупки без банковской карты, используя только телефон.

В Сбере уточнили, что в среднем дети тратят около 37 тыс. рублей в год. Для оплаты им достаточно отсканировать QR-код через детское финансовое приложение СберKids. Значок QR-кода расположен в правом верхнем углу экрана, а процесс оплаты занимает всего несколько секунд.

По словам вице-президента, директора департамента цифровых каналов B2C Сбербанка Алексея Круглова, родители все чаще оформляют детские СберКарты. Сегодня такая карта есть у 4 млн детей, а 2,2 млн из них активно пользуются приложением СберKids, уточнил он.

«Чтобы у юных клиентов Сбера были такие же возможности оплачивать покупки, как и у взрослых, мы добавили в СберKids оплату по QR-коду. Это так же просто и безопасно, как платить картой, и за эти покупки тоже начисляются бонусы Спасибо. Еще в этом году для детей в СберKids заработают переводы через СБП — один из популярных запросов наших клиентов», — добавил Круглов.

Чтобы пользоваться СберKids, необходимо оформить детскую СберКарту. В приложении дети могут просматривать баланс, получать и отправлять переводы на карты Сбера и банков-партнеров, а также копить деньги на цели. Кроме того, в приложении доступны образовательные ролики о том, как защититься от мошенников, что такое программа лояльности и другие полезные темы.