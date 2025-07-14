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Правительство спишет более 40 млрд рублей бюджетных кредитов 25 регионам

Премьер Мишустин: кабмин РФ спишет долги 25 регионов на почти 43 млрд рублей
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны спишет около 43 млрд рублей долга по бюджетным кредитам 25 субъектам РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня спишем такие займы (бюджетные кредиты. — «Газета.Ru») 25 российским субъектам почти на 43 млрд рублей», — сказал глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями.

Он отметил, что оставшиеся в регионах средства ускорят решение проблем граждан, что позитивно скажется на региональной и федеральной экономике, а также на социальной сфере.

По словам Мишустина, представители Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны также смогут направить финансовое выполнение мастер-планов своих родов, в соответствии с поручением главы государства Владимира Путина о регионах с низкой бюджетной обеспеченностью на реализацию национальных проектов и мероприятий, связанных с проведением специальной военной операции.

4 июля Министерство финансов России заключило соглашения с республикой Адыгея, Алтайским и Ставропольским краями о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам на общую сумму 15,6 млрд рублей. В ведомстве подчеркнули, что сегодня наблюдается устойчивый рост налоговых и неналоговых доходов регионов: в 2021 году на 26% по сравнению с 2020 годом, а в 2024 году – на 15% по сравнению с 2023 годом.

Ранее россиянам рассказали об условиях для списания долгов в 2025 году.

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