Трем регионам России списали долги по бюджетным кредитам

Министерство финансов России заключило соглашения с республикой Адыгея, Алтайским и Ставропольским краями о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам на общую сумму 15,6 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

В ведомстве подчеркнули, что сегодня наблюдается устойчивый рост налоговых и неналоговых доходов регионов: в 2021 году на 26% по сравнению с 2020 годом, а в 2024 году – на 15% по сравнению с 2023 годом. В министерстве отметили, что объем выплат региональным бюджетам с 2020 года остается стабильным и находится на уровне 3,7-3,9 млрд рублей в год.

Также регионам выделяют межбюджетные трансферты, в том числе дотации на выравнивание и списание задолженности по бюджетным кредитам, добавили в Минфине.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что большее число регионов может получить право на списание бюджетных кредитов, его могут получить регионы с уровнем бюджетной обеспеченности менее 85% от средних показателей по стране.

Ранее россиянам рассказали об условиях для списания долгов в 2025 году.