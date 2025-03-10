Россиянам рассказали об условиях для списания долгов в 2025 году

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин рассказал о списании долгов в 2025 году. В интервью RT он отметил, что в России нет классической «кредитной амнистии», и предложения о полном списании долгов не получили поддержки из-за рисков для банковской системы.

Чаплин пояснил, что закон о банкротстве физических лиц позволяет избавиться от непосильных долгов. Процедура доступна любому гражданину, не способному расплатиться по долгам, но требует времени и финансовых затрат. Процесс включает сбор документов, подачу заявления в суд, назначение финансового управляющего и списание оставшейся задолженности. Стоимость процедуры варьируется от 100 до 200 тыс. рублей.

В 2024 году были внесены изменения в закон о банкротстве, упрощающие внесудебное банкротство для граждан с долгами от 25 тыс. до 1 млн рублей, при отсутствии имущества и завершении исполнительного производства. Для пенсионеров и получателей детских пособий условия еще мягче: достаточно, чтобы исполнительное производство длилось более года.

Для оформления внесудебного банкротства нужно обратиться в МФЦ с соответствующим заявлением. Чаплин также отметил, что для мобилизованных и военнослужащих предусмотрены меры поддержки, включая кредитные каникулы.

Ранее сообщалось, что регионам спишут долги по кредитам из бюджета РФ.