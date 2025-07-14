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В ЕС почти договорились по вопросу снижения потолка цен на нефть России

Reuters: Евросоюз близок к соглашению о снижении потолка цен на российскую нефть
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Lucy Nicholson/Reuters

Страны Европейского союза почти приблизились к согласованию 18-го пакета санкций в отношении Российской Федерации, который может включить снижение потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что соглашение может быть достигнуто 14 июля, за день до встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Первоначальная предельная цена составляла около $47 за баррель, исходя из среднего показателя стоимости российской нефти за последние 22 недели (за вычетом 15%). Уровень будет пересматриваться каждые полгода, рассказал собеседник агентства.

Европейская комиссия в мае этого года объявила о плане включить в 18-й пакет санкций Евросоюза снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, однако Словакия и Венгрия выступили против, а Эстония пригрозила заблокировать пакет, если порог не будет снижен.

Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы России упали.

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