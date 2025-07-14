На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам посоветовали перевыпустить карты иностранных платежных систем

Аналитик Бочкина посоветовала перевыпустить карты иностранных платежных систем
true
true
true
close
Depositphotos

Банковские карты иностранных платежных систем постепенно выводят из обращения, однако некоторые из них с истекшим сроком годности лучше перевыпустить, не дожидаясь приглашения от банка. Об этом агентству «Прайм» рассказала аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

По словам эксперта, карты, которые находятся в обращении слишком долго, могут быть скомпрометированы. Старая банковская карта повышает риск оказаться в поле зрения мошенников, отметила Бочкина.

«Чем дольше карта находится в обращении, тем выше риск ее компрометации, а аутентификация пластика по сроку действия — один из способов защиты от злоумышленников», — сказала она.

До этого глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что платежные системы Visa и MasterCard не обращались в регулятор по вопросу своего возвращения в Россию. По ее словам, говорить о подобных решениях преждевременно.

Экономист Антон Любич заявил, что на фоне возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном прогнозируется возвращение в Россию ушедших ранее западных компаний. По мнению эксперта, первыми работу возобновят платежные системы Visa и MasterCard, так как откат санкций начнется именно с финансового сектора.

Ранее в России отреагировали на прогнозы о возвращении Visa и MasterCard.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами