В РФ отреагировали на прогнозы о возвращении Visa и Mastercard

Пьянов: возвращение Visa и Mastercard в РФ зависит от снятия США санкций с НСПК

Возвращение Visa и Mastercard в Россию зависит от снятия США санкций с Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом заявил первый заместитель президента — председатель правления ВТБ Дмитрий Пьянов, передает ТАСС.

По его словам, в ином случае осуществление указанными компаниями российских транзакций будет невозможно. На данный момент никаких сигналов и признаков возвращения Visa и Mastercard в РФ нет, добавил Пьянов.

До этого экономист Антон Любич заявил, что на фоне возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном прогнозируется возвращение в Россию ушедших ранее западных компаний. По мнению эксперта, первыми работу возобновят платежные системы Visa и Mastercard, так как откат санкций начнется именно с финансового сектора.

В свою очередь председатель Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил, что, говоря на тему возвращения платежных систем Visa и Mastercard, необходимо учитывать развитие российской системы «Мир». Парламентарий отметил, что поэтому процесс вхождения американских карт на российскую территорию возможен лишь при сотрудничестве.

Ранее была названа сумма потерь американского бизнеса после ухода из России.