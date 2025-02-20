В ЦБ отреагировали на прогнозы о возвращении Visa и Mastercard в Россию

Набиуллина: Visa и Mastercard не обращались в ЦБ по вопросу возвращения в РФ

Платежные системы Visa и Mastercard не обращались в Центробанк по вопросу своего возвращения в Россию. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина журналистам в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах», передает РИА Новости.

«Нет, не обращались. Я думаю, что пока об этом говорить преждевременно», — заявила глава ЦБ.

До этого экономист Антон Любич заявил, что на фоне возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном прогнозируется возвращение в Россию ушедших ранее западных компаний. По мнению эксперта, первыми работу возобновят платежные системы Visa и Mastercard, так как откат санкций начнется именно с финансового сектора.

В свою очередь председатель Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил, что, говоря на тему возвращения платежных систем Visa и Mastercard, необходимо учитывать развитие российской системы «Мир». Парламентарий отметил, что поэтому процесс вхождения американских карт на российскую территорию возможен лишь при сотрудничестве.

Ранее была названа сумма потерь американского бизнеса после ухода из России.