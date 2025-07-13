Стоимость биткоина обновила исторический рекорд

Курс биткоина 13 июля в 23:05 по московскому времени превысил отметку $119 тыс., поднявшись выше прошлого ценового максимума. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

На крупнейшей по торговым объемам криптобирже Binance цена на биткоин составляет $119 025 тыс.

Предыдущий исторический максимум был достигнут утром 11 июля — $118 тыс.

В начале июля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает против использования криптовалют в расчетах внутри страны.

Она добавила, что для инвестирования следует выделить класс «особо квалифицированных инвесторов». Набиуллина уточнила, что такой режим должен быть отработан в рамках эксперимента.

Ранее сообщалось, что россияне ждут биткоин по $150 тысяч к концу года.