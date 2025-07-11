Стоимость биткоина обновила исторический рекорд

Курс биткоина 11 июля в 8:40 по московскому времени впервые превысил отметку $118 тыс., поднявшись выше прошлого ценового максимума. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

В 9:05 мск цена биткоина достигла в моменте $118 438 на американской криптобирже Coinbase в паре с долларом. При этом на крупнейшей по торговым объемам криптобирже Binance в паре со стейблкоином USDT курс доходил до $118 404.

Предыдущий исторический максимум был достигнут ночью 11 июля. По данным на 0:20 мск, биткоин преодолел отметку $116 тыс. и достиг рекордных $116,173 тыс. (+4,5%).

3 июля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает против использования криптовалют в расчетах внутри страны.

Она добавила, что для инвестирования следует выделить класс «особо квалифицированных инвесторов». Набиуллина уточнила, что такой режим должен быть отработан в рамках эксперимента.

Ранее сообщалось, что россияне ждут биткоин по $150 тысяч к концу года.