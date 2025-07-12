Депутат ГД встретился с бывшим владельцем «Южуралзолота»

Депутат Государственной Думы (ГД) Станислав Наумов встретился с экс-владельцем «Южуралзолота» Константином Струковым. Об этом Наумов сообщил в своем Telegram-канале.

«‎В рамках приема граждан по личным вопросам встретился с Константином Ивановичем Струковым. Константин Иванович депутат Законодательного собрания Челябинской области. Детально обсудили с ним текущую социально-экономическую ситуацию в районах, где расположены предприятия «Южуралзолота». Это, кстати, не только собственно Южный Урал, но и Красноярский край, и Хакасия», — написал депутат.

Струков и Наумов договорились встретиться с трудовыми коллективами. Также они собираются разработать антикризисный план, направленный на сохранение кадрового потенциала и рабочих мест, заключил депутат ГД.

2 июля сотрудники управления ФСБ по Челябинской области и Следственного комитета России провели обыски в офисах «Южуралзолота». В ходе работы силовики выявили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов в Челябинской области.

На следующий день Генпрокуратура РФ подала иск об изъятии у президента компании Константина Струкова активов на 200 млрд рублей. Согласно материалам дела, бизнесмен якобы незаконно получил контроль над рядом компаний, используя свое должностное положение.

Ранее Струков не явился в суд по делу об изъятии акций «Южуралзолота».