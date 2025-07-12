В Санкт-Петербурге инфляция превысила 3,5% за полгода

Потребительские цены в Петербурге за полгода выросли на 3,7%

За полгода инфляция в Санкт-Петербурге составила 3,7%. Данные опубликовал Петростат.

Цены на продукты с начала года увеличились на 4,3%. Стоимость услуг выросла на 7,1%. Стоимость непродовольственных товары осталось почти неизменной, показав снижение на 0,07%.

В Ленинградской области инфляция более значительная, чем в Северной столице. Так, общий индекс потребительских цен в регионе увеличился за шесть месяцев этого года на 4,41%. Продовольственные товары возросли в цене на 5,71%, услуги подорожали на 5,29%). Индекс потребительских цен по региону вырос на 1,59%.

3 июля сообщалось, что Центральный банк с большей вероятностью будет рассматривать снижение ключевой ставки при сохранении текущих тенденций в экономике.

Также председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что опасения относительно кризиса в банковском секторе России совершенно необоснованы.

Ранее Набиуллина высказалась о росте цен в России.