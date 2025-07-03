Набиуллина высказалась о кризисе в банковском секторе

Опасения относительно кризиса в банковском секторе России совершенно необоснованны. Об этом в рамках Финансового конгресса Центрального банка РФ заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Банковская система хорошо капитализирована, несмотря на то что этот капитал неравномерно распределен. В банковской системе запас капитала большой», — сказала она

Накануне Набиуллина заявила, что российская экономика завершила адаптацию к внешним ограничениям и вступает в фазу глубоких технологических преобразований. По словам главы ЦБ, структурная перестройка экономики в ответ на санкции в основном завершена.

При этом глава регулятора заявила, что после бурного роста замедление экономики становится неизбежным. Набиуллина добавила, что Россия впервые переходит через период «циклического перегрева с циклическим охлаждением».

Ранее Набиуллина высказалась о росте цен в России.