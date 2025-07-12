Обвиненный в мошенничестве экс-глава криптобиржи Binance погасил ущерб

Экс-глава криптобиржи Binance Смеркис погасил ущерб по делу о мошенничестве

Бывший глава криптобиржи Binance в СНГ Владимир Смеркис погасил весь ущерб по уголовному делу, возбужденному по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Полное возмещение предполагаемого ущерба осуществлено путем зачисления на публичный депозитный счет у нотариуса денежных средств на получателя», — говорится в документах.

В них отмечается, что защита назвала данный факт причиной «снижения общественной опасности преступления», совершенного бизнесменом.

16 мая Замоскворецкий суд Москвы избрал Смеркису меру пресечения в виде заключения под стражу. Экс-главу криптобиржи Binance и сооснователя криптобиржи Blum обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, из-за чего ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

На следующий день команда Blum заявила, что бизнесмен больше не является директором по маркетингу и соучредителем проекта.

20 мая защита направила апелляционную жалобу на арест Смеркиса. Тем не менее суд решил оставить его под стражей.

Ранее в Воронеже арестовали бывшего министра предпринимательства, торговли и туризма региона по делу о мошенничестве.