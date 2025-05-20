Защита обжаловала арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ

В Замоскворецкий суд Москвы поступила жалоба на арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«В суд поступила апелляционная жалоба защиты», — сказали в суде.

16 мая Замоскворецким судом Москвы Смеркису была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, что предполагает лишение свободы на срок до 10 лет.

Команда Blum заявила в Telegram-канале, что Смеркис больше не является директором по маркетингу и соучредителем, а также больше не имеет отношения к проекту.

Blum — криптоигра, похожая на Hamster Combat, в которой пользователи могут зарабатывать реальные криптовалюты за игровые монеты. Игроки ждали релиза монеты больше года, но листинга так и не произошло.

Ранее лжепрокурор украл у ростовчанина 66,7 млн рублей, предложив обменять криптовалюту.