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Защита обжаловала арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ

Защита обжаловала арест бывшего главы криптобиржи Binance в СНГ Смеркиса
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Shutterstock

В Замоскворецкий суд Москвы поступила жалоба на арест экс-главы криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптобиржи Blum Владимира Смеркиса по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«В суд поступила апелляционная жалоба защиты», — сказали в суде.

16 мая Замоскворецким судом Москвы Смеркису была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, что предполагает лишение свободы на срок до 10 лет.

Команда Blum заявила в Telegram-канале, что Смеркис больше не является директором по маркетингу и соучредителем, а также больше не имеет отношения к проекту.

Blum — криптоигра, похожая на Hamster Combat, в которой пользователи могут зарабатывать реальные криптовалюты за игровые монеты. Игроки ждали релиза монеты больше года, но листинга так и не произошло.

Ранее лжепрокурор украл у ростовчанина 66,7 млн рублей, предложив обменять криптовалюту.

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