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Эксперт рассказал, когда Трамп может ввести новые санкции против РФ

Дудаков: Трамп 14 июля объявит мягкий вариант санкций против России
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Ken Cedeno/Reuters

Существует вероятность, что 14 июля президент США Дональд Трамп объявит о введении «мягких» санкций против России. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил американист Малек Дудаков.

Он напомнил, что Трамп уже выступал с подобными анонсами, однако ничего революционного до сих пор не происходило.

«Вместе с тем полностью исключать вероятность каких-то сильных решений американского президента нельзя», — сказал Дудаков.

Несколько дней назад издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Трамп готов поддержать новый законопроект о «сокрушительных» санкциях против России, если последнее слово по их снятию останется за ним.

Речь идет о законопроекте Грэма, который предусматривает введение 500% тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. В частности, эти ограничения могут затронуть Индию и Китай, так как они, по словам Грэма, поддерживают Москву, покупая у нее углеводороды. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли, когда Трамп введет санкции против России.

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