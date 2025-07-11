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В США раскрыли, когда Трамп введет санкции против России

Axios: Трамп введет санкции против РФ только при возможности их отмены в будущем
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп будет готов ввести новые санкции против России только в том случае, если ему предоставят «100%-ную гибкость» для последующей их отмены. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Представитель Белого дома сообщил Axios, что Трамп не подпишет документ, если он не предоставит ему «100%-ную гибкость» для введения и отмены санкций по его усмотрению», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, в настоящий момент Трамп рассматривает возможность введения пакета санкций против России, инициированного сенатором Линдси Грэмом.

Речь идет о законопроекте Грэма, который предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. В частности, эти ограничения могут затронуть Индию и Китай, так как они, по словам Грэма, поддерживают Москву, покупая у нее углеводороды. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ оценили влияние пошлин США в 500% на Россию.

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