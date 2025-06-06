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В ЦБ заявили о росте международных резервов РФ в мае

ЦБ: международные резервы России выросли в мае на 0,02% и достигли $680,379 млрд
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Международные резервы России выросли в мае на 0,02% и достигли $680,379 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный банк.

Таким образом, за май резервы выросли на $108 млн.

В конце мая Центральный банк России сообщал, что международные резервы РФ сократились на $19,8 млрд в период с 9 по 16 мая.

5 мая данные Банка России показали, что с 18 по 25 апреля международные резервы России уменьшились на 0,5%, достигнув отметки в $677,8 млрд. Снижение резервов, составившее $3,5 млрд, было обусловлено в основном отрицательной переоценкой активов.

При этом международные резервы России на 18 апреля 2025 года составили $681,3 млрд. Показатель увеличился за неделю на $25,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении российского Центрального банка и правительства. Они включают средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервную позицию в Международном валютном фонде и монетарное золото.

Ранее в России зафиксировали рекордный рост стоимости золотых резервов.

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