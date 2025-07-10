«Украинские железные дороги» планируют сократить штат из-за убытков

«Украинские железные дороги» («Укрзализныця») планируют сократить штат сотрудников на четверть из-за убытков. Об этом сообщает украинское издание журнала Forbes.

По информации издания, в 2025 году «Украинские железные дороги» тратят на содержание сотрудников 52% доходов.

«2,7 миллиарда гривен ($64,5 млн. — «Газета.Ru») чистого убытка в прошлом году побуждают крупнейшего работодателя страны к оптимизации… Компания должна сократить не менее 25% административно-управленческого персонала, или более 500 должностей к концу года», — говорится в публикации.

До этого пресс-служба «Украинских железных дорог» сообщала, что железнодорожная инфраструктура в Киеве получила повреждения в результате взрывов.

В публикации уточняется, что из-за изменения маршрутов поезда западного направления идут с задержкой до двух часов.

6 июня стало известно о задержке шести поездов из-за повреждения ж/д путей.

Ранее СМИ сообщили, что Украина могла повредить заходившие в российские порты суда.