Россиянам рассказали, как оплатить налоги с Единого налогового счета

Налоговая инспекция сама списывает необходимые сборы с Единого налогового счета (ЕНС), и платеж проходит автоматически. Россиянам нужно только заблаговременно пополнить ЕНС, рассказал «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

«С 2023 года в России действует ЕНС. В 2025 году эта система продолжает работать в автоматическом режиме. Налоговая сама распределяет поступившие средства в счет уплаты налогов, взносов и пеней — по установленному порядку. Однако важно понимать: чтобы налог был оплачен, деньги должны фактически поступить на ЕНС. Гражданину не нужно вручную выбирать, какой именно налог он платит, — достаточно внести сумму на счет через личный кабинет налогоплательщика или по платежным реквизитам. При этом обязательно проверять в кабинете наличие задолженностей и учитывать сроки, особенно при сезонных налогах (на имущество, землю, транспорт)», — отметил Никитин.

По его словам, ЕНС упрощает взаимодействие с налоговой системой, но ответственность за своевременную уплату по-прежнему остается за гражданином.

Ранее Никитин предположил, что пени граждан и бизнеса в России за неуплату налогов могут превысить 800 млрд рублей к концу 2025 года.