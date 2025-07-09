На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как оплатить налоги с Единого налогового счета

Депутат Никитин: уплата налога с Единого налогового счета проходит автоматически
close
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Налоговая инспекция сама списывает необходимые сборы с Единого налогового счета (ЕНС), и платеж проходит автоматически. Россиянам нужно только заблаговременно пополнить ЕНС, рассказал «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

«С 2023 года в России действует ЕНС. В 2025 году эта система продолжает работать в автоматическом режиме. Налоговая сама распределяет поступившие средства в счет уплаты налогов, взносов и пеней — по установленному порядку. Однако важно понимать: чтобы налог был оплачен, деньги должны фактически поступить на ЕНС. Гражданину не нужно вручную выбирать, какой именно налог он платит, — достаточно внести сумму на счет через личный кабинет налогоплательщика или по платежным реквизитам. При этом обязательно проверять в кабинете наличие задолженностей и учитывать сроки, особенно при сезонных налогах (на имущество, землю, транспорт)», — отметил Никитин.

По его словам, ЕНС упрощает взаимодействие с налоговой системой, но ответственность за своевременную уплату по-прежнему остается за гражданином.

Ранее Никитин предположил, что пени граждан и бизнеса в России за неуплату налогов могут превысить 800 млрд рублей к концу 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами