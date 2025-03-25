Россияне рассказали, куда потратили бы 1 млн рублей

Почти каждый пятый россиянин положил бы случайно появившийся 1 млн рублей на вклад

Россияне хотели бы потратить случайно появившийся 1 млн рублей на закрытие ипотеки, помощь в решении жилищного вопроса своим детям, благотворительность и открытие или развитие уже существующего бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Финансами Mail», поступившие в редакцию «Газеты.Ru».

Почти каждый пятый россиянин положил бы 1 млн рублей на вклад в банк (21% респондентов). На втором месте стоит полное или частичное закрытие кредита (14%). Вложили бы 1 млн рублей в ипотеку или платежи по жилищному кредиту 7,8% участников опроса. 12,5% опрошенных потратили бы миллион на ремонт квартиры или дома. Почти каждый десятый (11%) потратил бы миллион на путешествие или отпуск с семьей.

6,5% респондентов потратили бы 1 млн рублей на здоровье, а 4,5% хотели бы купить автомобиль. Почти одинаковое число участников опроса — от 3 до 4% — хотели бы потратить миллион на покупку земли или дачи, покупку акций или другие инвестиции и на отдачу долгов. 2% респондентов назвали обучение детей как цель расходов, еще столько же отложили бы эти деньги «под подушку». Купить мебель или бытовую технику пожелали менее 1% участников опроса.

Участники опроса также могли написать свой вариант, куда бы они потратили 1 млн рублей. В качестве целей россияне назвали открытие или развитие собственного бизнеса, помощь детям в покупке жилья, благотворительность.

Опрос проходил среди читателей проекта «Финансы Mail» 17-20 марта, в нем приняли участие свыше 37 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее был найден способ накопить 1 млн рублей за год.