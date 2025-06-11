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Названо ограничение для роста спроса на семейную ипотеку на «вторичку»

Эксперт Гордейко: ипотека на «вторичку» не превысит 10% без изменения условий
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Нина Зотина/РИА «Новости»

Спрос на семейную ипотеку на вторичное жилье не превысит 10%, если не изменить условия программы. Об этом заявил эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко в беседе с ТАСС.

Эксперт обратил внимание на то, что необходимо снимать ограничения на покупку квартиры по семейной программе в городах, где строится не более двух многоквартирных домов. Иначе спрос, по его словам, не покажет значительного роста.

«Есть малые города, в которых 20 лет не строилось новое жилье, а есть города по 500 тысяч жителей, где строится более двух домов, но для них этого мало», — отметил специалист.

С 1 апреля 2025 года семейная ипотека стала распространяться на вторичный рынок. Согласно условиям программы, процентная ставка едина для всех регионов РФ и составляет 6% годовых. Купить квартиру можно в доме, который не старше 20 лет и не признан аварийным.

До этого специалист по недвижимости Руслан Сырцов заявил, что расширение семейной ипотеки под 6% на вторичные квартиры может привести к оттоку населения из небольших городов. Кроме того, он отметил, что могут вырасти цены на жилье в домах, которые попадают под условия программы.

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