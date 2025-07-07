РСПП ожидает от Центробанка снижения ключевой ставки до 18%

Шохин: бизнес ждет от ЦБ снижения ключевой ставки до 18% в июле

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в июле ждет от Центробанка России снижения ключевой ставки с 20 до 18%. Об этом сообщил президент РСПП Александр Шохин на полях выставки «Иннопром-2025», передает «Интерфакс».

«Ждем 18%. Смысла [Снижать] по одному процентному пункту никакого нет, на самом деле. Либо надо рискнуть и посмотреть, как это повлияет на деловую активность, инфляцию и так далее», — сказал он.

Шохин напомнил, что РСПП давал прогноз по желательному снижению ставки ЦБ до 18% к сентябрю.

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку до 20%, ранее она держалась на уровне 21%. В регуляторе заявили, что продолжат придерживаться жесткой денежно-кредитной политики.

В конце июня бывший премьер-министр России Сергей Степашин назвал нынешнюю ключевую ставку Центробанка слишком высокой. При этом он напомнил, что во времена его правительства ставка рефинансирования была в разы выше — 55–60%, но тогда и инфляция в стране достигала сотен процентов.

Ранее Аксаков заявил, что вкладывать средства в ипотеку рациональнее, когда ставки пойдут вниз.