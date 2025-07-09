Курс биткоина установил очередной рекорд

Курс биткоина достиг рекордной отметки в $112 тыс. Об этом сообщает агентство РБК.

9 июля цена биткоина на бирже Coinbase достигла $112 152, на крупнейшей криптобирже Binance — $111 999. Таким образом, курс криптовалюты поднялся выше прошлого ценового максимума, который был достигнут 22 мая.

В настоящее время капитализация биткоина превысила $2,17 трлн, что делает его наряду с ценными бумагами Alphabet (Google) пятым по величине торгуемым активом в мире.

5 июля сообщалось, что «спящие» биткоины на $2,18 млрд активировались после 14 лет молчания.

3 июля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает против использования криптовалют в расчетах внутри страны.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин верит, что биткоин достигнет $150 тыс. до конца года.