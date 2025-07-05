«Спящие» биткоины на $2,18 млрд активировались после 14 лет молчания

Утром 4 июля активировались два «спящих» биткоин-кошелька, не использовавшихся с 2011 года — в них хранилось 20 000 BTC, приобретенных изначально за $16 тыс. Об этом пишет РБК.

По текущему курсу (~$109 тыс. за BTC) перевод эквивалентен $2,18 млрд.

Согласно данным Blockchain.com, монеты поступили на кошельки «12tL...2me» и «1Kb...JYm» 3 апреля 2011 года, когда биткоин стоил $0,8. За 14 лет на адреса поступали лишь микротранзакции (менее $1), что эксперты считают спамом. Третий кошелек из исходной операции с 3 377 BTC был опустошен еще в 2011 году.

Оба перевода выполнены с разницей в 30 минут на новые адреса. Мотивация владельца неизвестна — возможно, подготовка к продаже или смена хранилища. Исторически активация «спящих» кошельков предшествовала резким колебаниям рынка.

Курс биткоина составит $97,5–108 тыс. на будущей неделе, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников. По его словам, лето для курса биткоина считается периодом затишья, поэтому в ближайшие месяцы сезонность будет играть против крипторынка — начался самый слабый квартал для него. На горизонте ближайшей недели ожидается продолжение постепенного коррекционного движения в биткоине, не исключено снижение его курса и ниже $97,5 тыс.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин верит, что биткоин достигнет $150 тыс. до конца года.