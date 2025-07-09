Эксперт назвал главный фактор, определяющий цены на нефть

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Никита Зевакин в беседе с «Ридусом» прокомментировал резко подскочившие цены на нефть марки Brent. По его мнению, главным триггером является ситуация в Красном море, где хуситы возобновили атаки на коммерческие суда.

Эксперт пояснил, что судоходные компании ожидают роста издержек, а страховщики повышают сборы за проход через регион.

«Если атаки в Красном море продолжатся, Brent может протестировать область 72-74 доллара за баррель. Если нет, то котировки останутся в диапазоне 68-71 долларов, а рынок будет реагировать в первую очередь на данные по запасам в США и сигналы от ОПЕК+», — сказал Зевакин.

Он добавил, что нынешняя геополитическая ситуация пока не нарушает логистические цепочки, но создает дополнительную волатильность на рынке.

Накануне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре текущего года на лондонской бирже Intercontinental Exchange (ICE) превысила $70 за баррель впервые с 24 июня.

По данным на 18:27 мск 8 июля, стоимость нефти ускорила рост на 0,56%, достигнув отметки в $69,97 за баррель. Всего за несколько минут до этого показатель впервые с 24 июня стал больше $70.

7 июля хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали в Красном море сухогруз Magic Seas, нарушивший запрет на заход в израильские порты, экипажу удалось спастись.

Ранее хуситы ударили по аэропорту в Тель-Авиве.