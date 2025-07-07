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Хуситы ударили по аэропорту в Тель-Авиве

Представитель хуситов заявил о нанесении ударов по аэропорту и портам в Израиле
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Reuters

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удары по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и морским портам в Ашдоде и Эйлате, а также электростанции в Ашкелоне. Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа, передает ТАСС.

По словам хусита, атака была совершена в ответ на массированные удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по йеменским портам Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф, а также электростанции Рас-эль-Хатыб, которые находятся на подконтрольной мятежникам территории.

Сариа утверждает, что хуситы запустили в сторону Израиля 11 ракет и беспилотников. Аэропорт, один из портов и электростанция были атакованы «гиперзвуковыми баллистическими ракетами».

7 июля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ начал новую военную операцию против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов). По его словам, в рамках операции «Черный флаг» были нанесены мощные удары по портам Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и по судну Galaxy Leader, которое была захвачена хуситами около двух лет назад и сейчас используется для террористической деятельности в Красном море.

Ранее самолеты ВВС Израиля нанесли удары по йеменскому порту Ходейда.

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