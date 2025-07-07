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Хуситы заявили, что атаковали сухогруз в Красном море

Йеменские хуситы заявили, что атаковали в Красном море сухогруз Magic Seas
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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали в Красном море сухогруз Magic Seas, нарушивший запрет на заход в израильские порты, экипажу удалось спастись. Об этом заявил их военный представитель Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

По его словам, операция проводилась с использованием двух беспилотных катеров, пяти баллистических и крылатых ракет и трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Корабль получил прямое попадание, в него начала поступать вода, и теперь он рискует затонуть. Наши силы позволили экипажу безопасно покинуть судно», — уточнил Сариа.

До этого хуситы нанесли удары по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и морским портам в Ашдоде и Эйлате, а также электростанции в Ашкелоне.

7 июля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ начал новую военную операцию против йеменского движения «Ансар Аллах». По его словам, в рамках операции «Черный флаг» были нанесены мощные удары по портам Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и судну Galaxy Leader, которое было захвачено хуситами около двух лет назад и сейчас используется для террористической деятельности в Красном море.

Ранее хуситы поддержали Иран на фоне ударов США.

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