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Цена нефти Brent превысила $70 за баррель

Цена нефти Brent поднялась выше $70 за баррель впервые с 24 июня
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Lucy Nicholson/Reuters

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре текущего года на лондонской бирже Intercontinental Exchange (ICE) превысила $70 за баррель впервые с 24 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным на 18:27 мск, стоимость нефти ускорила рост на 0,56%, достигнув отметки в $69,97 за баррель. Всего за несколько минут до этого показатель впервые с 24 июня стал больше $70.

При этом отмечается, что фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе этого же года возрос в цене до $68,17 за баррель (+0,35%).

23 июня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе текущего года на лондонской бирже Intercontinental Exchange (ICE) превысила $81 за баррель впервые с 20 января.

До этого российская нефть выросла в цене на фоне рисков, связанных с ирано-израильским конфликтом. Сообщалось, что как нефть марки Urals, так и премиальная ESPO превысили значение ценового потолка, установленного странами G7 для нефтяного сырья из России на уровне $60 за баррель.

Ранее Трамп призвал держать цены на нефть низкими.

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