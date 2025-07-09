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Российский фондовый рынок упал на фоне критики РФ Трампом

Индекс Мосбиржи упал до минимума за месяц после угроз Трампа санкциями России
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«Газета.Ru»

В первой половине дня 9 июля российский фондовый рынок показал снижение до минимума за последний месяц на фоне критики президентом США Дональдом Трампом российского руководства. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Индекс Мосбиржи сегодня опускался до 2706 пунктов. Согласно данным площадки, за последние три месяца на этом уровне он находился дважды.

8 июля Трамп резко высказался о разговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что слышит якобы «много чуши» от президента РФ, которая «звучит хорошо, но в итоге бессмысленно».

До этого сенатор Линдси Грэм сообщил о намерении главы Белого дома ввести новые санкции против РФ. Этот законопроект предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. Газета The Washington Post считает, что если он будет принят, США начнут торговую войну со всем остальным миром. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России.

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