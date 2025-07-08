Аналитик рассказал о будущем поставок овощей и фруктов из Азербайджана в Россию

Аналитик Гулиев: поставки овощей из Азербайджана в РФ могут прекратиться

Руководство Россельхознадзора искусственно создает предпосылки для остановки продовольственного импорта из Азербайджана. Об этом изданию Minval рассказал председатель Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей республики Башир Гулиев.

По его словам, Россия начинает находить в поставках продукции из различных государств «вредные вещества или добавки» каждый раз, когда у Москвы портятся дипломатические или политические отношения с соседними странами.

Гулиев подчеркнул, что сегодня похожая ситуация наблюдается с экспортом фруктов и овощей из Азербайджана.

Аналитик считает, что подобная стратегия российской стороны может привести к полноценной торговой войне, которая не выгодна ни Москве, ни Баку.

До этого сообщалось, что обострившиеся политические отношения Российской Федерации и Азербайджана могут спровоцировать разрыв экономических связей между странами.

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

5 июля сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал конфликт с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и сделал вывод, что Баку не хочет дальнейшей эскалации.

Ранее стало известно, от экспорта каких товаров в РФ критически зависим Азербайджан.